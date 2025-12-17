Zaira Nara causó preocupación en sus redes sociales al contar que tuvo que ser internada en una clínica luego de volver de su viaje por Europa.

La modelo compartió una historia en su Instagram en la que se mostró acostada en una camilla con suero en el brazo.

“No sé si fue algo que comí o algún virus. Pero viajé a Europa por 4 días y 3 estuve sintiéndome muy mal”, contó Zaira en el posteo que publicó en las últimas horas.

En esa misma publicación, agregó: “Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito”.

Sobre el final de la historia que subió, Zaira buscó llevarles tranquilidad a sus seguidores que se preocuparon por su salud: “Ya estoy en casa con mis hijos y mi mamá”.

“Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda”, dijo la modelo sobre el diagnóstico que recibió en la clínica en la que la atendieron.

Luego de subir estos posteos para sus millones de seguidores, Zaira volvió a su contenido habitual: compartió fotos de su viaje por Europa y promocionó su marca de cosméticos.

El presente amoroso de Zaira Nara

En estos últimos días, la modelo quedó envuelta en rumores de romance con un magnate francés amigo del novio de Pampita. El dato lo difundió el periodista Gustavo Méndez al aire de La posta del espectáculo (TV Pública).

Según trascendió, la modelo estaría en pareja con Robert Strom, un multimillonario empresario de 37 años al que habría conocido por intermedio de Martín Pepa.

"Zaira Nara está en pareja con Robert Strom. ¿Quién es Robert Strom? Es el nuevo novio de Zaira Nara: heredero archirecontra millonario, magnate europeo, nacido en Francia. Viven en castillos, son amigos de la realeza de Charlotte de Mónaco, el abuelo fue mega amigo de Juan Carlos I de España", dijo Méndez.

Todo habría empezado gracias a Pampita y su novio polista: “Ellos le presentaron este magnate a Zaira Nara. Siento que Pepa es el mejor amigo de Facundo Pieres; tienen también relaciones comerciales, ella está chocha, no le importa nada”, dijo el panelista de La mañana con Moria (Eltrece).

“El abuelo, Robert Zellinberg de Balkany, fue creador de centros comerciales en Europa, en Madrid, Francia, España, Bélgica, Alemania. Empezó a invertir en inmobiliaria. La fortuna es tal que, al lado de este muchacho, Jakob Von Plessen —el padre de los hijos de Zaira— es pobre. Es pobre. Y eso no es fácil de decir en este círculo“, agregó, haciendo referencia a los lazos con gente de las altas esferas que tiene Strom.