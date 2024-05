Si bien hace un tiempo La Joaqui contó que sufrió violencia de género de parte de una expareja, solo los seguidores de la movida del rap entendieron la referencia.

Públicamente nunca se supo de quien se trataba. Hasta este fin de semana que el rapero G-Sony lo enfrentó en la Liga Bazooka, un evento de rap de Buenos Aires.

Entonces, en la batalla que se realizó en el Gran Rex, Sony expuso a su contrincante y lo cuestionó por su maltrato a La Joaqui y por haber abandonado a su hija en común, Shaina.

“Vos hija no tenés más, porque perdiste la potestad... ¿El papá de qué? Si cuando te tocó ser padre solo fuiste un espacio ausente. Coqeéin Montana de papá no tiene nada, ni siquiera legalmente ¿Qué pensabas? ¿Qué ibas a ser un padre abandónico, un golpeador, y yo no te iba a decir nada? ¿Pensabas que no me acordaba cuando vivíamos en la pensión y aparecía La Joaqui moretoneada?”, comenzó rapeando.

Y siguió: “¿Qué pensabas? Si ella era la que nos frenaba para que no te caguemos a trompadas cuando se escuchaba por los pasillos de la pensión cómo la denigrabas. ¿Pensabas que no me acordaba cuando vos te la rascabas y mandabas a La Joaqui a trabajar al subte estando ella embarazada?”.

“Ahora mirala a ella, ¿qué se siente ver que tu ex está re pegada y que tu carrera se fue lentamente al carajo? Saber que a esa misma ex la fajabas y ahora es ella la que cuenta los fajos”, sumó Sony, haciendo referencia a la violencia que sufrió La Joaqui de parte de Coqeéin Montana.

antes de esta batalla no sabía el contexto, pero viendo la reacción de La Joaqui me puedo imaginar todo



vaya un mierdas el coqeein montana, que duro le mete Sony dios pic.twitter.com/KyyK7lI82x — CTZismo (@CTZismo) May 28, 2024

Y agregó: “Seguramente debe dolerte saber que nunca le diste dos pepas a la mantención y que ella hoy podría mantenerte. Ser padre es dar amor, presencia, estar, y con eso tampoco cumpliste. A la primera de cambio, te fuiste. Le diste la espalda a tu familia, lo más sagrado que existe. Donde tenías que estar presente, vos nunca estuviste”.

“¿Te acordás cuando me dijiste que si yo decía algo que lastimara a tu hija, abajo del escenario iba a pudrirse? ¿Ahora te acordaste que tenías que defenderla? Tranqui que nadie la va a lastimar más de que vos lo hiciste. Dijiste que por la música dejaste de ver a tu familia, te metería una piña en la boca. La música te presentó a Joaquina, madre buena como pocas. Fuiste vos la que decidiste lastimarla y engañarla con otras. La música te dio una familia y fuiste vos el que decidió cambiarla por la falopa”, cerró Sony.

La palabra y angustia de La Joaqui

Poco después de que se viralizara la fuerte batalla, La Joaqui visitó a Coscu en su canal de streaming para reaccionar a la misma. El propio influencer aseguró que le había dicho a la cantante que no era necesario hablar de dicha pelea si fuese algo que le incomodaba, pero ella misma decidió que era momento de sacar el tema a la luz.

“Sería muy hipócrita de mi parte haber esperado que alguien defienda mi verdad toda la vida y cuando llega ese momento hacer de cuenta que no lo vi. Sony puso muchas cosas en juego sacando el pecho así por mí, y yo de verdad se lo agradezco. Si él no contaba mi verdad a mí nunca me iba a dar el corazón para hacerlo. Siento que cerré un ciclo que pensé que me iba a doler toda la vida”, comenzó diciendo La Joaqui.

Y siguió: “¿Sabés cuántas veces quise que alguien me defienda así? Si no reaccionaba a esto era invisibilizar a alguien que militó por mi dolor. Y yo estuve distanciada de Sony mucho tiempo porque me dolía y me humillaba que el supiera lo que me había pasado. Y me alejé de un mundo que yo amaba para hacer como que eso no me había pasado. Él me llamó y me dijo ‘si a vos te duele esta batalla, yo no la acepto’. Yo no volví a ser la misma persona después de lo que me pasó. Le tengo miedo a los vínculos, sufro un montón”.

Ni bien comenzaron a ver la batalla, Coqeéin nombró a La Joaqui y a su hija Shaina, mencionando que no ve a la pequeña y pidiéndoles disculpas. “No permito que nadie utilice el nombre de mi hija para componer un round por el que está cobrando. Todos tenemos valores distintos. Pero yo nunca le mentí a mis hijas. Es muy fuerte que usen el nombre de una menor”, lanzó la cantante al escucharlo.

Cuando llegó el turno de las duras palabras de Sony, La Joaqui rompió en llanto y se quebró: “A mí me dolió tanto lo que hicieron que no va a haber nada en la vida que me pueda lastimar. Así que gracias Sony, te banco amigo”.

“Yo ya lloré 8 años esto... la verdad es que, gracias Sony porque yo me iba a morir con mi verdad en el corazón. Espero que esta batalla sirva para que, si a alguien le está pasando lo mismo, tenga un amigo como Sony. Yo estoy re orgullosa porque a mí nunca nada me va a lastimar tanto como todo lo que pasé, y eso hace que, hoy, soy irrompible después de eso…”, agregó la artista, una vez que terminaron de ver el clip.

Y siguió: “Lloro un poco de drenar, porque yo estuve muchos años aguantando que me digan un montón de cosas horribles con respecto a esta situación, sabiendo la verdad y guardándomela para mí. Pero hay un Dios que todo lo ve y pone las cosas en su lugar. Me sorprende que le cause risa cosas tan terribles. Entonces, le agradezco porque no hay nada que me haya pasado mejor en la vida que ser mamá y papá, es mi mayor orgullo, nadie me va a quitar eso”.

“Me da mucha emoción que alguien me defienda, porque por mucho tiempo a mucha gente no le importaba... Me hace bien y me ayuda a dejar ir un montón de cosas feas que me pasaron. Yo nunca más me voy a dejar tratar así. Después de 8 años puedo cerrar un ciclo”, cerró La Joaqui, emocionada y entre lágrimas.