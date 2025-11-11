La situación para More Rial se complica cada día más. Con más de un mes de detención en la cárcel de Magdalena, su defensa insiste sin éxito en conseguir la prisión domiciliaria, argumentando su rol de madre de un niño de un año. Sin embargo, la Justicia confirmó que la influencer debería seguir tras las rejas, una decisión que afectó anímicamente a la joven. Ahora, una nueva denuncia por estafa se suma a sus problemas, luego de que el boxeador Natán Bianco realizara un impactante testimonio en su contra.

Un boxeador hizo una demoledora acusación contra More Rial

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el deportista no tuvo piedad al describir su experiencia con la hija de Jorge Rial. “Me sorprendió mucho cuando vi que la dejaban detenida y es una persona que yo no la banco para nada por la mala actitud que tuvo conmigo porque me robó 2500 dólares en la cara literalmente”, expresó Bianco con visible indignación durante el programa que se emite de lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio.

El boxeador profundizó en los detalles de la supuesta estafa: “Me prometió algo falso y nunca cumplió y se merece estar en la cárcel porque no sólo hizo eso conmigo sino con otras personas. A mi me estafó con 2500 dólares porque me prometió que mi cuenta la iba a verificar y no cumplió en nada”. Según su relato, necesitaba distinguir su cuenta genuina de las falsas que usaban su imagen, y confió en Morena por su presencia mediática.

“Morena me dijo que tenía el contacto para conseguirlo pero que tenía un costo y yo le dije que me interesaba y que confiaba en ella porque era alguien de la televisión”, recordó Bianco. Pero la decepción llegó inmediatamente después del pago: “Literalmente le pagué y me bloqueó de todos lados. Ella vino físicamente con otra persona famosa que prefiero no nombrarla hoy y me cobró 2500 dólares y me dijo que tardaba unos días y apenas se fue del country me bloqueó”.

El deportista reveló que intentó recuperar su dinero a través de contactos cercanos a la influencer: “Pasó el tiempo y tuve que contactarme con su abogado y con su papá para que me devuelvan la plata y no me devolvió todo el dinero. Fue una locura y ahí entendí que no había que confiar en nadie”. Concluyó con dureza: “Ella se merece estar en la cárcel para que recapacite. Luego me comuniqué con su abogado y con su papá y me dieron una parte pero no todo de lo que le di a Morena”.