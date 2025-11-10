En la noche del domingo 9 de noviembre de 2025, alrededor de las 21 horas, personal de la Brigada Motorizada fue comisionado a la intersección de calles San Martín e Iturraspe, tras ser alertado por la presencia de un vehículo que provocaba ruidos molestos con el volumen muy alto.

En el lugar, los efectivos identificaron a un hombre de 32 años, identificado como Luis Bazán, domiciliado en la ciudad, quien se encontraba al mando de un automóvil Volkswagen Bora.

Al solicitarle la documentación correspondiente, el conductor manifestó no poseerla en el lugar, por lo que se comisionó a inspectores de tránsito para labrar las actuaciones pertinentes, que finalmente secuestraron dicho auto por falta de documentación y alcoholemia positiva 0,94 G/L.

Se dio conocimiento al fiscal en turno, continuándose con las diligencias de rigor.