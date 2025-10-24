Un domingo que parecía tranquilo en el Museo del Louvre terminó convertido en un escándalo internacional. En apenas ocho minutos, un grupo de ladrones ejecutó un robo de película y se llevó ocho joyas de la corona francesa, valuadas en más de 100 millones de dólares.

Según relató una guardia del museo que pidió mantener su identidad en reserva, todo comenzó con un “ruido enorme, totalmente inusual”. “Era un domingo muy tranquilo, y de repente se oyó un ruido metálico sordo. Nadie puede estar preparado para algo así”, aseguró.

La agente estaba en la galería de Apolo cuando vio a dos visitantes aterrorizadas y a uno de los delincuentes manipulando lo que parecía una motosierra. El pánico se apoderó del lugar y la alarma se activó de inmediato, mientras los empleados evacuaban a los visitantes.

El plan de los ladrones fue preciso: ingresaron y salieron del museo usando un montacargas desde la calle, rompieron las vitrinas blindadas con una sierra discal y huyeron en moto con el botín. Un agente de seguridad privada que llegó cuando los delincuentes escapaban relató que habían perforado el tanque de su vehículo y colocado un soplete, probablemente para incendiarlo y borrar rastros. Entre los objetos caídos durante la huida, se encontraba la corona de la emperatriz Eugenia, adornada con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, encontrada dañada.

❗️⚠️🇫🇷 - The Louvre Museum in Paris suffered a brazen daylight heist on Sunday, where thieves stole jewelry valued at $102 million (88 million euros) in just seven minutes.



Four suspects from an organized crime group used a truck's extendable ladder to access the Apollo… pic.twitter.com/ytxUiJF676 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 21, 2025

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, admitió que, aunque la seguridad interna de la galería funcionó, la videovigilancia exterior era “muy insuficiente”.

Este robo dejó al descubierto las fallas en la protección del museo más visitado del mundo y generó alarma en las autoridades francesas. “Nunca pensamos que existiera un riesgo así”, confesó la guardia, aún impactada por lo ocurrido.

Los peritos ya recogieron más de 150 muestras de ADN y huellas en el lugar del robo. La fiscal de París, Laure Beccuau, destacó que la magnitud mediática del hecho podría dificultar que los delincuentes vendan las joyas rápidamente, aunque la investigación continúa en curso.

Puede interesarte

El audaz robo del Louvre se suma a la lista de los más impactantes de la historia reciente y mantiene en alerta a la policía francesa, que busca recuperar las piezas y capturar a los responsables.