La emotiva presentación de Lorenzo Fiorotto, un niño cantante de 13 años, en el último programa de Es mi sueño (El Trece) conmovió al público y al jurado, al punto de hacer llorar a Abel Pintos, autor de “Sin principio ni final”. Lorenzo interpretó dicha canción ante el jurado durante una noche que quedó marcada como uno de los momentos más intensos del ciclo.

El bahiense se emocionó hasta las lágrimas al escuchar a Lorenzo Fiorotto cantar su tema con una voz delicada y genuina. El niño expresó su deseo de cantar para ayudar a otros, en vez de buscar la fama, lo que generó admiración tanto en los integrantes del jurado como en el conductor Guido Kaczka y todos los espectadores.

La devolución del jurado

Lorenzo Fiorotto, originario de Gualeguaychú, subió al escenario en un combo de emociones mezcladas. “Me siento nervioso y contento”, admitió antes de iniciar su participación. Además de Pintos, el jurado lo integran La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton.

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Al finalizar la interpretación, el jurado elogió de inmediato al joven cantante. El cantante de Turf bromeó: “Yo, si fuera Abel, estaría preocupado por su trabajo”, en referencia al talento de Lorenzo.

Pero Pintos no hizo caso a la broma de su colega e invitó a Lorenzo al escenario, generando el momento cúlmine del programa cuando cantaron juntos. Luego, el artista se mostró visiblemente conmovido al escuchar el sueño del joven: “En realidad, a mí no me interesa ser famoso. Lo que me gustaría de grande es cantar a beneficio de chicos necesitados y ayudar a la gente”, dijo Lorenzo frente al jurado.

Con tan solo su presencia, llenó de ternura el estudio de #EsMiSueño. Lorenzo Fiorotto cantó “Sin principio ni final” de Abel Pintos y conmovió al jurado con su dulce voz.#lovieneltrece pic.twitter.com/dQt4TLhq0N — eltrece (@eltreceoficial) March 12, 2026

La humildad y el espíritu solidario del sueño de Lorenzo generaron una oleada de empatía entre los presentes. El niño decidió anteponer la ayuda a los demás al reconocimiento personal, transmitiendo un mensaje de generosidad poco habitual para su edad.

La historia de Lorenzo Fiorotto trascendió el estudio y, en poco tiempo, se viralizó en redes sociales. Usuarios compartieron videos y mensajes sobre el gesto del joven, quien se convirtió en un símbolo de inspiración y solidaridad entre los televidentes.

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Miles de personas destacaron en la web la autenticidad de la actuación y la emoción de sus protagonistas. Este episodio se consolidó como uno de los más recordados de la edición, colocando a Lorenzo como ejemplo de altruismo infantil y vocación artística.

La presencia de Lorenzo y su mensaje solidario dejaron una marca especial en el programa. El cierre de la noche estuvo protagonizado por el reconocimiento de Abel Pintos, quien resaltó la ternura y el talento precoz del joven, sellando así un momento inolvidable para la audiencia.