El episodio también dejó a una mujer gravemente herida. La persona que realizó los disparos estaría identificada.

En la ciudad cordobesa de Río Cuarto, la muerte de un joven de 31 años en un violento tiroteo registrado a pocos metros de una escuela encendió las alarmas entre vecinos y padres de los estudiantes. Todo sucedió en medio de una discusión entre mujeres.

El hecho ocurrió cerca del mediodía de este lunes, en inmediaciones de la escuela Nueva Argentina. El tiroteo se produjo en un descampado ubicado en la esquina de Vicente López y Planes y Serrano, en el barrio Alberdi, dentro de la zona conocida como Las 70 Viviendas.

Los testigos indicaron que la sucesión de disparos coincidió con el momento en el que los alumnos del establecimiento educativo salían tras la jornada escolar.

El episodio también dejó a una mujer gravemente herida, quien recibió asistencia médica de urgencia.

El conflicto se originó tras una discusión entre dos mujeres, una de las cuales habría accionado un arma contra la víctima, pero se desconoce si existe algún tipo de vinculación entre las implicadas y el hombre fallecido.

Las patrullas policiales llegaron rápidamente al baldío donde ocurrieron los hechos y comenzaron las tareas de relevamiento de pruebas y testimonios.

La zona quedó acordonada durante varias horas mientras avanzaban las pericias para reconstruir la dinámica del tiroteo. El personal especializado de la Policía Científica intervino en el lugar para recabar información que permita esclarecer la mecánica y los responsables del hecho.

Las autoridades del Ministerio Público Fiscal confirmaron que se abrió una causa penal bajo la carátula de “homicidio”, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de turno de Río Cuarto.