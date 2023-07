“Te sacan las ganas de seguir trabajando”, dijeron sus dueños.

Quienes trabajan en la distribuidora ubicada en el barrio Sur de la ciudad de Santa Fe viven horas de angustia y preocupación. El motivo es claro. En las últimas horas fueron blanco de un nuevo hecho de inseguridad.

“Estamos hartos. Nos robaron unas 15 veces en lo que va de 7 meses. En diez de esos casos los tenemos captados por las cámaras e hicimos la denuncia”, comentó Candela, una de las dueñas, a Notife.

“La última semana entraron 2 veces. Nos robaron reflectores, rompieron el cartel, la cerradura del patio y se llevaron gaseosas que había en el patio. Contamos con el apoyo de la GSI que siempre están atentos, la policía también, pero no pueden hacer nada porque los agarran y a los dos días están en la calle de nuevo. Sabemos que no es culpa de ellos pero ya estamos cansador de que no se pueda hacer nada”, agregó.

Más adelante la comerciante reveló que su malestar no es exclusivo de ella sino compartido por todos los vecinos del barrio. “Tenemos miedo que pueda seguir pasando o que entren estando nosotros. Todos los vecinos de barrio Sur sufrimos lo mismo y ellos andan en la calle como si nada”, sentenció.

“Nos duele todo esto”

Por último Candela señaló que “seguimos sumando medidas de seguridad. La semana pasada pusimos pinchos y demás pero los usaron para escalarse mas rápido, así que veremos que poner hoy”.

“Todas las noches nos levantamos a la madrugada a ver las cámaras para ver si están robando. Tenemos ese miedo constante de llegar al negocio y ver qué hicieron. Somos chicos jovenes, de 23 y 24 años. Hace 6 años que trabajamos de esto, y te sacan las ganas de seguir progresando. Amamos nuestra ciudad pero nos duele todo esto”, culminó.