Un hecho de violencia entre personas adultas obligó a suspender el acto de colación y agasajo de alumnos de séptimo grado que se realizaba este domingo 15 de diciembre, alrededor de las 21:50, en el cine de la localidad de Máximo Paz, departamento Villa Constitución.

Según información oficial, el evento —organizado para niños de alrededor de 12 años— se vio abruptamente interrumpido por una gresca protagonizada por dos mujeres que se encontraban presentes en el lugar. A raíz de la situación, se solicitó la intervención policial y el hecho fue caratulado en un primer momento como lesiones dolosas, con intervención del Ministerio Público de la Acusación con asiento en Villa Constitución.

De acuerdo al parte policial, una de las mujeres involucradas manifestó que la otra habría agredido físicamente a su hija. En ese contexto, y ya con presencia de un efectivo policial, se produjo un nuevo enfrentamiento entre las partes, logrando separarlas. Una de las personas involucradas quedó tendida en el piso, por lo que se requirió la asistencia del servicio de emergencias.

Minutos más tarde arribó una ambulancia del SIES 107, que trasladó a una mujer de 32 años, con domicilio en la localidad de Máximo Paz, al nosocomio local. Tras ser evaluada, fue derivada a un centro de salud de la ciudad de Casilda para la realización de estudios de mayor complejidad, entre ellos una tomografía.

La situación generó preocupación entre las familias presentes, teniendo en cuenta que se trataba de un acto escolar destinado a niños y niñas que culminaban su etapa de educación primaria.