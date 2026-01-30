Una cámara de seguridad, otra vez, fue la clave, primero, para descubrir un robo y ponerle cara al sospechoso y, segundo, para adelantarle el dolor de cabeza y la angustia a una familia que está de vacaciones en el partido de La Costa. Es que, justamente, el ladrón aprovechó el viaje de los dueños de casa y se tomó todo el tiempo del mundo para romper las cerraduras. Incluso, en una de las habitaciones había dejado parte del botín para volverlo a buscar.

Ocurrió en la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, y los vecinos del barrio denunciaron que el delincuente es conocido y que se mudó recientemente al barrio.

Fuentes del caso, que investiga como robo por efracción el fiscal Marcelo Diomede, de la UFI N°5 del departamento judicial de La Matanza, dijeron que las autoridades tienen en claro que es un residente del barrio pero no saben su nombre ni donde vive.

Por lo pronto, luego de que un pariente les avisara a los dueños de casa lo sucedido, la familia está volviendo de La Costa, ampliaron las fuentes del caso.

Todo sucedió este lunes, cuando el “ladrón vecino” accedió a la propiedad por los fondos y comenzó a forzar la puerta de rejas, que tenía un candado. Luego, y después de varios intentos, pudo acceder a la vivienda tras romper la cerradura. Incluso, en el medio, revisó las ventanas y otra reja para ver si podía entrar.

Una vez que logró acceder a la propiedad, revolvió todo y se llevó un televisor, una pava eléctrica, dos computadoras y elementos de blanquería.

Todo lo descubrió un familiar de las víctimas, quien les cuidaba la casa: fue esa persona la que notó que el ladrón había dejado otros electrodomésticos apilados en una habitación. Sospechan que los iba a ir a buscar luego.

La sorpresa llegó cuando los vecinos vieron el video y se dieron cuenta que la cara del sospechoso les era conocida.