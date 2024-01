En una entrevista reciente en el programa en línea Rumis, conducido por Zaira Nara, Wanda Nara, conocida por su naturaleza controversial, reveló detalles íntimos sobre los inicios polémicos de su relación con el futbolista Mauro Icardi. Transmitiendo desde Turquía, donde reside actualmente, la presentadora no escatimó en anécdotas y confesiones, destacando especialmente el día en que tomó una sorprendente decisión para hacer desaparecer uno de los teléfonos de Icardi.

“Éramos muy amigos. Él me contaba con quién salía, y yo le decía que estaba separada. Lo que me empezó a gustar es que él me tiraba frases que me dejaban pensando. Era muy Rolón, muy moderno”, recordó Wanda con una sonrisa, describiendo la conexión inicial entre ambos.

La revelación más impactante surgió cuando Nara compartió una estrategia arriesgada que empleó para asegurarse de que las “chongas” se alejaran de Icardi. Según sus palabras, el futbolista tenía dos teléfonos en ese entonces: uno para asuntos profesionales y otro para sus encuentros más personales. Wanda tomó la decisión de deshacerse del segundo.

Una vez lo invité a un barco donde éramos varios, sin mencionar nombres para evitar herir susceptibilidades. Estaba mi exmarido, lo cual se evidencia en la famosa foto grupal de ese momento. En cierto momento, Mauro me dejó su teléfono y se fue a buscar un parlante, según lo describió de manera pícara.

Wanda Nara continuó narrando la situación: "En ese entonces, él tenía dos teléfonos. Uno era el oficial, al que llamaban los directivos; y el otro era más informal, destinado a contactos más personales. Miré a mi alrededor, evalué la situación, y decidí arrojar el segundo teléfono al agua".

“A las 18 empieza a levantar todas las colchonetas del barco y a buscar el teléfono. Yo buscaba también, más que nadie, pero el teléfono desapareció”, confesó. Las risas en el estudio no se hicieron esperar ante la osadía de Wanda Nara, quien demostró que, incluso en sus inicios, su relación con Icardi estaba marcada por la intensidad.