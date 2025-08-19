La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi no tiene fin. La empresaria volvió a apuntar contra el padre de sus hijas, con quien mantiene una dura batalla legal. El Día del Niño fue el detonante. En un extenso descargo volvió a escalar el escándalo entre ambos, señalando en detalle el modo en el que, según ella, el futbolista ignora sus obligaciones como padre y se refirió a los vínculos que él entabló con los hijos de la China Suárez.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, anteriormente conocido como Twitter, la empresaria aseguró que sus hijas experimentan sentimientos de abandono frente a la falta de presencia y gestos de su padre. A pesar de que solo las dos niñas menores sean sus hijas biológicas, también tiene en cuenta a los niños que son fruto de su relación previa con Maxi López, a quienes el delantero del Galatasaray crió como un padre.

“Ayer fue el Día del Niño… Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el Día del Padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer, en en el día de ellos, no publicar nada, no hacer un regalo, etc. Ah, pero el nombre escrito, que no falte, en las zapatillas o remera para el show”, inició.

La segunda parte del descargo apuntó directamente a la faceta económica de la disputa. Allí, la empresaria acusó al futbolista de incumplir deliberadamente con las obligaciones alimentarias, a pesar de tener una orden judicial que lo instruye a abonar una suma específica para el sostén de sus hijos.

"No pagar absolutamente ni un peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc; es violencia. Después reclamás tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones. Como si fuera poco, te hacés cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles, y que lo hacés solo por venganza a tu familia, pero el colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGÁS”, continuó.

El aspecto legal también estuvo presente en el fuerte mensaje que publicó en la animadora, que próximamente regresará a la televisión al frente de MasterChef Celebrity. Wanda puso en cuestión la actuación del Poder Judicial y los mecanismos legales que, según relató, le permiten a Icardi desplazarse internacionalmente pese a la acumulación de deuda.

Se preguntó: "¿Cómo puede salir del país como si nada si hace 10 meses no paga ni la obra social y ni un peso de alimentos? ¿Qué clase de abogadas de familia le festejan a un padre semejante abandono? Yo seguiré ayudando a tu propia familia como hice siempre, que hay gente muy digna que no pide pero que se pasan horas trabajando para no ganar ni en toda una vida lo que tirás en colegios de nenes que no son tu responsabilidad y lo hacés solo para seguir lastimando y denigrando a las tuyas“.

Por otra parte, la capacidad de gestionar sus propios recursos económicos de manera independiente para sus hijos, volvió a quedar en evidencia en el último pasaje de la acusación de la empresaria hacia su expareja: “Para que sepan, el pago del colegio de mis tres hijos varones siempre salió de mi trabajo como agente, y en Europa lo pagué muchas veces desde mi sociedad, de la cual soy socia única. Cuando los niños se alejan o deciden no ver ni escuchar, no lo hacen por la falta de pago, lo hacen por el abandono o reemplazo, sumado a la humillación de ver festejos en redes a niños nuevos pero a ellos en su día, NADA”, concluyó, en clara alusión los hijos de la China Suárez.