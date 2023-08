Moria Casán realizó declaraciones polémicas en relación al trabajo de Sergio Massa y la suba del dólar, que tiene preocupado a todos los argentinos, tras las elecciones del fin de semana pasado, en donde salió ganador Javier Milei con el 30% de los votos. Vale recordar que la One ratificó el apoyo al actual ministro de economía ya que es la pareja de Malena Galmarini, hija de la pareja actual de la diva.

Puede interesarte

En diálogo con el notero de LAM, Moria decidió hablar sobre el rol del político y se ganó unas cuantas críticas por parte de Yanina Latorre: ’'Yo pongo mi energía en Sergio Massa, creo en él por todo el trabajo que está haciendo'’, expresó.

EL TWEET DE YANINA LATORRE SOBRE MORIA CASÁN

Luego, mediante twitter, la angelita, quien reemplazó a Ángel de Brito por varios días en la conducción de LAM, escribió en un tweet: ‘’Patético’’.

Después, la panelista volvió a hacer uso de su red social y fiel a su estilo, volvió a arremeter contra la diva: ‘’Gran trabajo el de Sergio… la estamos bomba con la inflación anual al 140%, el dólar baratito a 730, la pobreza y el mar en coche’’, empezó diciendo sobre la suba del dólar.

TWEET DE YANINA LATORRE SOBRE MORIA CASÁN

Finalmente, Yanina Latorre se despachó con todo sobre Moria Casán: ‘’Ahhh cierto. Es q MO ahorra en dólares, y todo esto le conviene. Se ve que Massa es para algunos…’’, concluyó furiosa e indignada.

Moria Casán sobre la suba del dólar

Mediante una nota que dio para LAM, la One no tuvo en problema en confesar que le encantaba la suba del Dólar Blue, luego de los resultados de las elecciones primarias y la devaluación de la moneda argentina.

"El resultado de las elecciones no me asombraron, era algo previsible, no me fijo en Milei, no me fijo en el adversario. Mi energía está puesta en Sergio Massa, creo en él por todo el trabajo que está haciendo. Tres vueltas al mundo para conseguir guita después de la pandemia, sequía... Hay que hacer un gran trabajo", explicó.