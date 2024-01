A finales de octubre, Zaira Nara renunció al servicio de streaming de Bailando 2023 en medio de una controversia, después de que Yanina Latorre revelara el supuesto salario en dólares que la modelo recibía por su participación en el programa.

Zaira Nara no solo fue parte del streaming del ciclo de Marcelo Tinelli, sino que también sustituyó a Carolina "Pampita" Ardohain como jurado en el reality durante un tiempo.

En ese momento, Yanina Latorre comentó en LAM que Zaira Nara habría ganado un total de 1,000 dólares por cada aparición en el programa.

explicó la panelista en ese momento.

Zaira Nara emitió un enérgico mensaje en sus redes sociales para comunicar su decisión de renunciar.

"A partir de hoy, ya no seré parte del servicio de streaming del programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio, al cual he dedicado mucho cariño y esfuerzo, me difamarían de la manera en que lo han hecho", expresó la modelo en una publicación en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter). Además, añadió: "Soy una persona respetuosa y me duele que se celebren expresiones hirientes que afectan profundamente mi dignidad, tanto como mujer como profesional. Solía disfrutar mucho viendo y participando en este programa",