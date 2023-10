Zaira Nara, una de las famosas que reemplazó a Pampita en el jurado del Bailando 2023 (América TV), hace unos días tomó su lugar en el streaming del programa, pero ahora decidió renunciar y no seguirá estando en vivo con sus compañeros.

La noticia se dio a conocer a través de su cuenta de Twitter (X), donde publicó un mensaje muy furiosa y apuntó contra el entorno del certamen.

"A partir del día de la fecha no continuará formando parte del streaming en el programa 'Bailando por un sueño'", comenzó diciendo.

Sin dar nombres de las personas acusadas, la actriz aseguró: "Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho".

"Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa", aclaró.

A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa "Bailando por un sueño". Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se… — Zaira (@zairana) October 26, 2023

Por qué Zaira Nara se fue del Bailando 2023

Según lo que se contó en Intrusos (América TV), con hechos que realmente pasaron, Coti Romero mandó al frente y acusó a Charlotte Caniggia de haber dicho que Zaira se encuentra en el certamen porque está "acomodada".

En la pista del certamen cuando le tocaba el turno de bailar a la hermana de Alex Caniggia, ella aclaró que no se vaya muy bien con varios participantes, y se animó a dar el nombre de cada uno de ellos, empezando por Coti Romero.

"Es muy falsa. Lo reafirmó. En la casa de Gran Hermano no la querían mucho. Es duro, pero es real. Es lo que es. Hace poquito pensé que era copada y amiga, y me mandó al frente acá en el programa. No era mi amiga, pero pensé que era copada conmigo. Era una falsa total. Una re falsa era", lanzó contra la correntina.

Desde el streaming del programa, la exhermanita no se quedó callada y contó lo que Charlotte le había dicho en secreto. "Dijo algo de Zaira y Wanda: que estaban las dos acá por chupar pi... Me dijo a mí que lo diga porque para ella yo decía todo y no me callaba, pero yo le comenté que no lo podía decir", remarcó.

Por otro lado, Caniggia nombró a Martín Salwe, Coki Ramírez, Lourdes Sánchez, Mónica Farro, Yeyo de Gregorio y Lola Latorre, entre los participantes que no se lleva de la mejor manera. "Hay algunos que no me los fumo", acotó.

Aunque Zaira Nara no lo haya confirmado, este podría ser uno de los motivos por los que tomó la decisión de darse de bajo del streaming del Bailando 2023 (América TV).