Este 6 de septiembre de 2023, el glamour y el brillo se fundieron en el evento de Tiffany & Co. en la Ciudad de México, y sin duda, uno de los momentos más deslumbrantes fue protagonizado por Antonela Roccuzzo. La argentina demostró, una vez más, que su estilo y elegancia no tienen comparación.

Las increíbles joyas de Antonela Roccuzzo en el evento de Tiffany & Co.

Las piezas de la colección “Diamonds and Wonders” de Tiffany & Co. adornaron a la perfección el look de Antonela. Un collar de diamantes con forma de hojas, aretes en platino, oro y diamantes de diseño floral y una pulsera y anillos al tono, todos de la colección Schlumberger de Tiffany & Co, se convirtieron en los verdaderos protagonistas de su look. Estas joyas deslumbrantes no sólo complementaron su vestimenta, sino que también reflejaron el inconfundible sello de elegancia de la marca.

El vestido y maquillaje de Antonela Roccuzzo que capturaron todas las miradas

La elección de un vestido de estilo lencero de la firma neoyorquina SER.O.YA, en un delicado tono plata, reflejaba una visión moderna y atrevida del glamour. El diseño, que abraza sutilmente la silueta, se realzó con los breteles finos y el collar de diamantes.

Antonela, siempre cercana a sus seguidores, compartió a través de sus historias de Instagram detalles de su look para la noche. Su peinado semirecogido y el maquillaje, con sombras oscuras, delineado pronunciado y labios en tono nude, fueron la cereza del pastel para un outfit que gritaba sofisticación. Todo esto, gracias al arte de su maquilladora Carolina Banegas, quien la acompañó especialmente para el evento.

La gala no solo contó con la presencia de Roccuzzo, sino también con un repertorio de celebridades, entre las que se encontraban Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta, Bárbara López, Alejandro Fernández y Juan Pa Zurita. Fue particularmente notable la conexión entre Antonela y Valentina Ferrer, mostrando la sencillez y amabilidad que caracteriza a la argentina.