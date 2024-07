Esta vez le tocó votar a un integrante de la tribu Sur y quien quedó eliminada fue Malvina Ramírez, la directora de escuela rural de 51 años, que dio que hablar los últimos días cuando tuvo desafortunadas frases sobre Inés Lucero, una joven mujer trans que es parte del otro equipo. En la noche del domingo Marley, el conductor del ciclo, apagó la antorcha de la concursante.

“Me siento emocionada. Voy a extrañar la isla”, señaló, después de recibir la mayoría de los votos de su grupo. “¡Voy a dormir más cómoda! Ha sido un placer compartir con ustedes. Yo venía a una experiencia y no pensé que iba a ser tan extremista. Yo no soy una deportista de elite ni nada que se le parece. Soy una persona que se cuida. No tengo una gran fuerza. Soy normal. Así que mucha suerte, muchas gracias y bendiciones para todos”, afirmó, emocionada mientras se despedía del resto de sus compañeros.

“La experiencia del programa para mí fue fantástica porque me hizo encontrar con mi persona salvaje. O sea, me hizo vivir la vida como si fuera una salvaje. Durmiendo en el suelo, picada por insectos y manejándome en la oscuridad, cosa que yo nunca había practicado. Fue vivir como un primitivo. Fue una experiencia muy buena y poder conectarme con la naturaleza que es algo que me encanta”, comentó la mujer en una entrevista a cámara.

“Tenía fe de que iba a avanzar más, pero en realidad los juegos eran para gente muy entrenada y me faltaba un poco de entrenamiento o quizás los chicos estaban en otro nivel, pero dejalos que a ellos les toca sobrevivir”, concluyó, risueña para poniéndole humor al amargo momento.

La jugadora de la localidad mendocina de Rivadavia se presentó en el programa como dueña de una gran personalidad. “Nunca había tenido esta situación de no tener que comer. Pasar hambre por una dieta no es lo mismo que pasar hambre por necesidad. Quizás al ser más disciplinada, me relajé y puse la atención en otra cosa”, indicó la competidora en su presentación en el ciclo. También dejó en claro su estrategia en el juego para conseguir mantenerse unidos: “Si nos organizamos, somos fuertes. ¡Y si nos organizamos, tranquilizamos y concentramos somos imbatibles!”.

Tal como se notó en las emisiones previas, el equipo amarillo comenzó a mostrar signos de divisiones internas. A medida que pasaban los días, los malestares se intensificaron y con ello las peleas entre los competidores. Incluso se notaron algunos comentarios hirientes, los cuales dieron de qué hablar fuera de la pantalla. En especial tras los dichos de Malvina, dirigidos a Inés, una de sus contrincantes quien se abrió sobre cómo fue su proceso desde reconocerse como una mujer trans, hormonizarse a decidir realizarse una operación de reasignación de sexo.

La palabra de la directora rural se dio en medio de un clima agobiante. Mientras los jugadores asumían diferentes roles para rescatar bloques del mar y armar un rompecabezas, la integrante del equipo Sur dio a conocer su opinión sobre la jugadora. “Los chicos decían que los otros llevaban de a un bloque, por la chica que es trans, Inés. Pero bueno, es trans, convengamos. No nos vamos a engañar entre gitanos. Tiene más fuerza, tiene la fuerza de un hombre, de un varón”, comenzó diciendo ante las cámaras.

A continuación, realizó una comparación de su rival que generó repudio en las redes: “Es como si yo me vistiera de hombre y tengo la sensibilidad de una mujer. Por más que me la dé de hombrecito. Es una realidad”, aseguró en aquel momento.