Juliana Scaglione fue la participante de esta edición de "Gran Hermano" que tuvo más días en aislamiento tras su eliminación. En las últimas horas se conoció la agenda completa de la jugadora, ya que recién este martes comenzó su gira por los programas, comenzando con un mano a mano con Vero Lozano.

Pero algo que llamó la atención es que en su cronograma, figuraba que estaría este miércoles en el streaming pero no fue con La Tora, como suelen hacer todos los "hermanitos". Ella se sentó con Nacho Castañares.

Ex participantes de Gran Hermano.



Y fue en la emisión de "LAM" que se conoció el motivo de esta decisión. Pepe Ochoa reveló: "Furia entra a maquillaje y de inmediato va contra La Tora y le dice: 'vos que hablás mal de mí, te querés colgar de mí fama', estás fueron según el panelista las palabras de Juliana. Acto seguido, contó que Furia se le puso de cerca a La Tora, pero la conductora del streaming de Telefe no se habría quedado callada. "Escaló la situación, casi vuelan piñas", agregó Pepe Ochoa.

Finalmente, el también productor de LAM sostuvo: "La Tora se paró, las maquilladoras las intentaron separar. Entraron los productores y Furia le dijo a los gritos a La Tora: no voy a ninguno de tus programas. No te voy a dar entender".

📢 FURIA A LOS GRITOS CONTRA LA TORA



Cuentan en el enigmático de #LAM que Furia fue a maquillaje a buscar a la tora y le dijo "vos que hablas mal de mi, te querés colgar de mi fama y me envidias" la situación habría escalado y la tora no se achicó pic.twitter.com/baxc8LIEHg — TRONK (@TronkOficial) June 25, 2024

Qué dijo la Tora

Lucila 'La Tora' Villar habló en el streaming de Telefe sobre su feroz cruce con la exparticipante Juliana 'Furia' Scaglione en los camarines de Gran Hermano.

"Todo el tiempo queriendo tener razón y no escuchando al otro. El juego televisivo cambia, no es el mismo de adentro de la casa", opinó Ariel Ansaldo sobre la actitud de la tatuada tras su salida de la casa más famosa del país.

"No, y es complejo para que se entienda el punto de cada uno, porque no todo el mundo puede resumir tan fácilmente su idea. Y con tantas personas ahí se discute... a veces nosotros, somos tres gatos locos, y nos pisamos. Es difícil", acotó Sol Rivas.

"Obvio, es difícil", expresó La Tora, hizo silencio, suspiró y agregó: "No voy a hablar, quiero tranquilidad. El día que hable... mientras tanto no puedo. ¿Qué decirles?".

"Hay personas que son complicadas en televisión porque no se amoldan a lo que se está hablando, es así", sumó Rivas. Fue entonces cuando La Tora disparó: "A mí me extraña como gente que se la da de jugadora no entiende que afuera son personas, esto es un reality show. ¿Cómo todos los pibes se bancaron el hate y todo y después otras personas no se banquen eso? ¿Justo vos con tu carácter no te la bancás? Me parece algo raro".