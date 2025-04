Ayer Ángel de Brito dio a conocer la información de que María Becerra estaba internada en la Clínica Zabala, después de sentir fuertes dolores abdominales. Oficialmente no hubo ninguna información respecto a la salud de la artista, pero en las últimas horas comenzó a correr el rumor de que su estado se habría complicado.

Pero no es así: Santiago Sposato accedió al entorno cercano de la cantante y dijo: "Le sacaron la sonda vesical. Ventila de manera espontánea y pasaron de dieta líquida a sólida. No la intubaron de nuevo y la evolución es buena". Su hermano Juan compartió una historia en Instagram diciendo: "Salgo a llevar un poco de tranquilidad a aquellas personas que me están preguntando... María está mejor, quizá pase a una sala común y en unos días le den el alta".

Hace tres días "La nena de Argentina" habría sido diagnosticada con un cuadro clínico severo por "abdomen agudo con shock hipovolémico". Según contaron pudieron operarla y mantenerla en terapia intensiva. Por suerte pudo pasar una buena noche y espera su evolución para poder lograr al alta médico. Se encuentra acompañada por su pareja J Rei, que no se habría despegado un segundo de su lado.

En septiembre del año pasado, Becerra sufrió un embarazo ectópico, lo que significa que el embrión se implantó fuera del útero, específicamente en la trompa de Falopio, y requirió una intervención quirúrgica. "Fue un momento inesperado, sentí dolores muy fuertes en el abdomen luego de terminar el ensayo de ayer y fuimos a la guardia donde los dos nos enteramos de que el embarazo era ectópico y con hemorragia", había detallado ella en sus redes sociales en 2024.

"Fue muy duro emocionalmente todo lo que vivimos, ya que nosotros ansiábamos ser padres y tener un bebé (lo cual sigue estando en nuestros planes a futuro ya que nos sobra amor y todo una vida por delante). Afortunadamente, el equipo médico increíble y el apoyo de nuestra familia y amigos más cercanos nos ayudó a sentirnos fuertes y en buenas manos", cerró María abalada por su pareja.