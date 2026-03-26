La decisión de Mavinga de abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada generó un clima de conmoción en la gala de este miércoles. La participante, nacida en la República Democrática del Congo, comunicó su voluntad de irse tras atravesar una serie de conflictos internos, una acusación de “violenta” y el peso de la distancia con su familia. El anuncio fue recibido con sorpresa y tristeza por sus compañeros, quienes la despidieron entre lágrimas y palabras de aliento.

La voz de Gran Hermano abrió la gala con un mensaje que sintetizó el estado anímico de la participante. Señaló que en los últimos días observó que Mavinga no lograba sobrellevar ciertos conflictos y que eso incidía negativamente en su ánimo. Explicó: “Esta circunstancia, sumada a la necesidad de reencontrarse con sus seres queridos, motivó que me comunicara su deseo de abandonar la casa”.

La propia Mavinga reconoció que la situación la superó. “Hice todo el esfuerzo para poder seguir, pero mi cabeza y mis emociones no son lo mismo”, dijo con la voz quebrada. Agradeció la oportunidad de formar parte del reality y recordó: “No quería, pero como te dije, ojalá pudiera seguir, pero solamente quiero decir gracias, los quiero”.

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El deseo de reencontrarse con su familia fue un factor central en su decisión. La participante remarcó la dificultad de permanecer lejos de sus seres queridos y el impacto emocional que esto le generó durante su estadía en la casa.

El detonante inmediato de la renuncia de Mavinga fue una fuerte discusión con Cinzia. La tensión escaló al punto de que otros participantes, como Yipio y Daniela, intervinieron para defenderla. Durante el intercambio, surgió la acusación de “violenta” hacia Mavinga, lo que profundizó su malestar y terminó de inclinar la balanza sobre su futuro en el programa.

Comunicado en vivo 🚨 Mavinga deja la casa 😔



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La situación afectó a la convivencia y provocó un quiebre en el ánimo de la jugadora, que ya venía mostrando signos de desgaste. La percepción de que no podía revertir el conflicto ni encontrar las herramientas para sobreponerse fue determinante en su decisión final.

El anuncio de la salida de Mavinga impactó de lleno en el grupo. Andrea del Boca y Yipio no pudieron contener el llanto al despedirla. La actriz expresó su tristeza por la partida de la compañera, mientras que la comediante uruguaya la abrazó y le dedicó palabras de aliento. Varios participantes se acercaron para manifestarle su apoyo y afecto en un momento de alta emotividad.

La voz de Gran Hermano acompañó la despedida con palabras cargadas de afecto: “Mavinga, has sido una gran jugadora, pero sobre todo fuiste y sos una excelente persona. Espero de todo corazón que afuera encuentres lo que estás necesitando y que recuperes esa sonrisa tan linda que nos regalaste siempre”.

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Antes de dejar la casa, Mavinga se tomó unos minutos para dirigirse a sus compañeros. Agradeció a cada uno por lo compartido y remarcó la importancia del cuidado recibido durante su estadía. “Solamente decir, chicos, que los quiero a todos. Y gracias por lo que me mostraron y gracias por compartir. Gracias por la oportunidad, Gran Hermano”, afirmó.

La participante se despidió con muestras de cariño y reconoció que le hubiera gustado continuar en competencia, pero que su estado emocional no se lo permitió. La escena finalizó con aplausos y una última interacción cargada de emoción entre Mavinga y la voz de Gran Hermano.

Santiago del Moro ingresó unos minutos después de la despedida, para dirigirse a los jugadores, que todavía seguían en estado de shock, y levantarles el ánimo: “Algunos se van, pero la verdad que los que están ahí por algo están y, y quiero felicitar. Yo honro mucho la gente que ama esa casa y cuando yo estoy viendo, digo, les escucho decir: ‘Me encanta estar acá, me encanta esta competencia’. Aprovéchenlo, chicos, yo sé lo que les digo”.