En numerosas entrevistas, Javier Milei habló del amor que tiene por sus cinco perros, a los que llama "sus nietos", dado que son los hijos de Conan, el mastín al que según dice, clonó.

En una entrevista, el líder de La Libertad Avanza contó cómo es convivir con sus animales y el tiempo que les dedica. Consultado sobre cómo es vivir con cinco perros, el economista aseguró que "es una bendición".

Puede interesarte

Luego, reveló cómo se organiza con sus paseos y la crianza. "En una época tenía un paseador, pero después Conan se puso más grande y me ocupé yo personalmente de él y de los chicos.

La idea es comprarme una traffic para cargarlos a todos a la mañana, bien temprano, y llevarlos a pasear a donde no me vea nadie.

En este momento nos turnamos con mi hermana Karina para darle una cantidad de paseos acorde a sus necesidades físicas", explicó en la charla.

"No importa qué medidas tomes ellos siempre te van a ganar porque tienen superioridad en cantidad. Hay que pensar estrategias para que no se lastimen entre ellos o no rompan cosas de valor", expresó Milei sobre la crianza de sus mascotas.

Y, agregó: " Ahora sólo hay que dejar que terminen de romper el departamento para hacerlo de nuevo. Por lo menos, hasta que estén maduros y eso va a ocurrir entre los seis meses y el año. Todavía tengo un tramo por recorrer juntos".