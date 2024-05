La revelación de Ernesto Cirilo Ayala, más conocido como “el Gaucho” de Cuestión de Peso (El Trece) provocó una conmoción inmediata tanto en él como en sus compañeros, quienes se sorprendieron al ver que en su juventud no enfrentaba problemas de obesidad.

“Por favor, ayúdenme. Ojalá vuelva a ser así”, expresó el participante de 39 años al ver su foto en pantalla, donde lucía 100 kilos, en total armonía con su contextura física. Ernesto afirmó: “Yo no fui gordo de chico”. Además, en su charla con el conductor del ciclo, Mario Massaccesi, recordó haber sido quien ejercía el acoso en la escuela: “De hecho, yo les hacía bullying a los chicos en la escuela”.

Sin embargo, hace unos nueve años comenzaron sus problemas de sobrepeso. “Ahí empecé a aumentar entre 12, 15 o 10 kilos por año hasta llegar a los 190″, reveló. “No quiero estar más así. Ayúdenme, por favor”, imploró el Gaucho de Cuestión de Peso, mostrando su deseo de volver a su estado físico anterior y recibir apoyo en su lucha contra la obesidad.

Cabe destacar, que hace unos días Ernesto puede alegrarse por los progresos que está alcanzando en su salud desde que ingresó al reality. Es que, en vivo, mostró cómo podía atarse los cordones de las zapatillas sin ayuda. “Ahora me siento muy bien. Me siento con ganas. Hay cosas que antes no hacía, ahora sí”, le reconoció el participante al conductor.

“Tengo 39 años y creo pesar 210 kilos. Soy oriundo de Corrientes y por el tema de la obesidad no puedo hacer nada. No puedo subir al caballo. Me canso de estar parado y quiero volver a cuando estaba delgado y me sentía feliz. Hará entre 7 u 8 años que estoy con este sobrepeso. Soy chef, maestro pizzero y me gusta cocinar”, contó Ayala cuando ingresó al programa.

Apenas tres programas después de haber vuelto Cuestión de Peso a la pantalla de El Trece, Ernesto Cirilo Ayala, el participante proveniente de la provincia de Corrientes, debió ser internado de urgencia por las inflamaciones que padece en sus piernas.

“Quedó internado por unas lesiones que tiene en las piernas. Vos podés imaginar la pierna como si fuera un envase: si le ponés mucho adentro, finalmente se vence. La piel se vence y aparecen úlceras, más en una persona diabética como es él. Ya venía de arrastre con todo esto y decidimos internarlo para que pueda seguir en el programa”, explicó Alberto Cormillot en ese entonces.

“Me empezó a salir y ahora se me hizo una úlcera en el pie y la verdad que me están matando los dolores. A veces mi señora me tiene que limpiar o atarme los cordones... Terminamos con estas enfermedades, con los pies hinchados. La obesidad es una porquería”, dijo después el propio Ernesto en un tape que emitió la producción y poco antes de que le explicaran cuáles eran las curaciones a las que debe someterse para mejorar el estado de sus pies. Ante esta situación, el equipo médico del programa resolvió internarlo para curarlo lo antes posible y que pueda seguir en la competencia.

“Estas lesiones que se producen en la piel, en una persona sin sobrepeso podría ser algo de todos los días, pero acá son la puerta de entrada a la posibilidad de infectarse. Por eso cuando el paciente con sobrepeso y obesidad empieza una actividad, empieza a moverse, a veces eso puede fomentar que se reinfecte por las lesiones que tenía de antes”, cerró Cormillot.