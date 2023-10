Una imagen insólita, bizarra y en extremo ofensiva contra la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, fue publicada en el perfil oficial de Instagram del Concurso Argentino de Pesca de Surubí de Reconquista.

Se trató de una foto donde puede verse a la referente opositora en un bar, con un postre y la leyenda “otra vez escabio! No le dejen el vino cerca, no sean hdp !!!”, -más los clásicos emojis de carcajadas- que fue posteada en la red social de la entidad.

Rápidamente, la historia ganó repercusión y obligó a la comisión directiva del certamen de pesca embarcada con devolución a ofrecer disculpas públicas por la bochornosa situación generada.

Ante el error no forzado, en la cuenta de Facebook Surubí Reconquista se fijó un comunicado dirigido a la “comunidad de Pesca del Surubí en Reconquista”, respecto a que “al comenzar el día de hoy, nos encontramos que se publicó por equivocación un video en nuestras redes”.

El escrito esbozó que “fue un error ajeno a la agencia que administra nuestras cuentas, quienes trabajan con una planificación de contenido preestablecida y aprobada previamente por la comisión organizadora”.

“El objetivo principal de nuestro evento es celebrar y promover la cultura pesquera, el turismo y nuestra hermosa ciudad de Reconquista”, recordó el Concurso, y sin entrar demasiado en detalles dijo que “lamentamos profundamente este suceso y pedimos disculpas si este incidente causó alguna confusión. Estamos trabajando para que no vuelva a pasar, revisando nuestros protocolos de seguridad”.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar: “Lo que pasa que no es la primera vez que publica cosas que no tienen nada que ver con el Concurso”, lamentó una mujer, mientras que otro fan escribió “equivocación? apoyo el Concurso, pero esto fue una total falta de respeto. Espero que la equivocada tenga sus consecuencias”. “La gente que no hace nada solo critica. Si tuvo un error quien subió esto, que se disculpe y chau... necesitamos personas trabajando en nuestro concurso. Con sus errores y todo. Vamos Surubí 2024!”, opinó otro vecino.

¿Apolítico?

En medios locales, Juan José Gauna, el presidente de la Asociación Civil “Paraná Vivo” que organiza la competencia, explicó que además de la “gente que nos maneja las redes, hay una integrante de la comisión en la parte de prensa que también tiene las claves y colabora con el material que se sube”.

“Ella en su celular tiene su Instagram personal y el del Concurso, aparentemente, sin querer, pensando que estaba subiendo la imagen en su cuenta, lo hizo en la del Concurso, por eso es que apareció esa foto anoche, que nada tiene que ver con el Concurso, que trata de mantenerse lo más apolítico posible”, declaró al portal Vía Libre, en alusión a Gabriela Romero. “Gabriela va a seguir en la comisión ,pero va a dejar el área de prensa”, adelantó.

Gauna, por último, con ánimo de bajar el tono de la polémica terminó enredado en una frase en la que, por un lado, contó que ““ya me comuniqué con Enrique Vallejos (intendente de Reconquista), le expliqué la situación para que no haya malentendidos”, en tanto que por otro sostuvo que "fue un error que se cometió, pero el Concurso no tiene nada que ver con la política. Vamos a sacar un comunicado pidiendo disculpas”.

Contraste

Durante el fin de semana, la región vivió la 36ª Edición del Concurso Argentino, con 351 equipos inscriptos, muy lejos de los más de 700 tríos que participaron en 2018. El evento atraviesa una realidad que interpela su existencia histórica y no son pocas las voces que reclaman un golpe de timón para que la mayor fiesta náutica deportiva del norte santafesino, con proyección nacional e internacional, “vuelva a ser”. Como contraste, en la otra orilla del Paraná, la Fiesta Nacional del Surubí de Goya no para de crecer: en abril de este año batió su propio récord con 1.157 embarcaciones y más de 3.000 pescadores, bajo la coordinación de la Comisión Municipal de Pesca (COMUPE).