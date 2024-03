Tini Stoessel se volvió a cambiar el look de pelo, y borró todas sus publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, generando preocupación a sus 21 millones fanáticos que la siguen. Rápidamente, se convirtió tendencia en “x”, y la pregunta recurrente fue: “¿Le hackearon el perfil?”

Lo particular, fue que solo posteó una historia de Instagram en la cuál se ve el cabello de ella en el pelo, y dio a entender que se volvió a cambiar nuevamente el look en su cabeza.



Asimismo, algunos fans se mostraron de forma positiva, ya que piensan que Tini Stoessel puede que anuncie un álbum nuevo, y es algo normal dentro del mundo de la música y más cuando se anuncia un disco nuevo.

¿Qué dijo Tini sobre su último álbum?



Tini Stoessel abrió su corazón en un posteo en su cuenta oficial de Instagram dónde contó que tocó fondo, y atravesó muchas situaciones que le hicieron mucho daño. Asimismo, decidió compartir las sensaciones que le dejó su último disco “Cupido”, y anunció que estaría trabajando en un proyecto nuevo.

“Qué linda noche viví ayer, todavía sigo procesando muchas cosas. Quiero agradecerle a todxs ustedes por el amor que me dan hace tanto tiempo. El premio al álbum Pop Urbano del año fue gracias a sus votos, y eso es algo que me llena el alma”, comenzó el posteo haciendo alusión a los Premios Lo Nuestro.

‘Cupido’ fue un gran capítulo de mi vida en todos los aspectos, que marcó un antes y un después, con muchas alegrías vividas, pero también con situaciones que me hicieron tocar fondo. Y, desde esa oscuridad, con esos silencios que me aturdían, entender qué me estaba pasando”, agregó.

Asimismo, habló de sus cambios de looks: “Tomarme tiempo fue necesario para sanar muchas cosas y poder animarme a dar el próximo paso. Cada cambio que fui haciendo en mi pelo, está reflejado en varios procesos emocionales que fui viviendo”.

Por último, Tini Stoessel cerró: “No falta mucho para compartirles un proyecto muy íntimo que vengo trabajando hace mucho tiempo y, cuando miro para atrás, la verdad es que nunca imaginé que me iba a animar a contar. Gracias por estar ahí. Lxs amo”.