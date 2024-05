En las primeras horas del martes un grupo de vecinos atrapó a un delincuente que había ingresado a robar en una carpintería ubicada en Roque Sáenz Peña 2500, barrio Roma de la ciudad de Santa Fe. Todo terminó con el ladrón hospitalizado debido a los golpes recibidos.

"Eran cerca de la 1,30 yo me estaba acostando cuando siento la alarma de mi negocio. Voy rápido, abro el portón y encuentro un individuo adentro sacándome herramientas. Le pegó el grito y empieza a escapar por lo por los fondos del vecino", narró Pablo, el dueño de la carpintería.

"Le digo a mi mujer que llame a la policía y finalmente lo pudimos agarrar. Éste fue el tercer robo que sufro en el año. Pero desde que yo estoy acá fueron 12, 13 veces que me robaron", se quejó indignado.

En otra parte el carpintero reveló que la seguidilla de robos lo tiene "un poco agotado. Es como que un se empieza a acostumbrar, pero entonces me digo no...no. Esto está realmente mal. Estoy agotado e indignado porque no veo la solución. Se está agravando todo. Hoy todo cuesta mucho. Reponer las herramientas que están carísimas. Y uno apuesta al trabajo, a levantarse temprano, hacer las cosas bien y segundos alguien te quita todo".

Más adelante recordó que "lo pero me pasó el primer fin de semana de enero. Ahí me robaron todo, me dejaron sin nada. Tuve que sacrificar la plata de de las vacaciones y los ahorros que tenía para reponer y seguir. ¿Pero cómo salías adelante después de 13 robos?, se preguntó.

Por último dijo que todo esto "asusta por uno vive con bronca y puede hacer cualquier cosa. No sabés cómo vas a reaccionar. Encima estos chicos (por los ladrones) entran y salen. Pero si uno se manda una macana la tenes que pagar toda una vida", sentenció.