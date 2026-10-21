Tras una estadía en Miami, Mauro Icardi y la China Suárez se trasladaron a Riviera Maya para continuar con sus vacaciones familiares. En el viaje también participan la madre de la actriz y sus tres hijos, quienes comparten junto a la pareja el descanso en la playa.

A través de sus redes sociales, el futbolista publicó una serie de imágenes del viaje. “Un poco de nosotros”, escribió Mauro Icardi al compartir las postales del paisaje. Por su parte, la China Suárez difundió fotografías de su madre junto a Magnolia y una imagen grupal de los seis integrantes de la familia.

La China Suárez, por su parte, había compartido imágenes de su mamá con Magnolia y otra de los seis como familia.

El traslado de la pareja hacia México habría tenido como trasfondo reuniones de Mauro Icardi con clubes de ese país. Aunque se trata de una liga relevante, el nivel es inferior a las expectativas del jugador, quien buscaba continuar su carrera en Europa.

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La salida del país de la pareja, ocurrida hace una semana, estuvo marcada por un escándalo judicial. El futbolista partió antes de obtener el permiso correspondiente de un juez para trasladar a sus hijas. En este contexto, Nora Colosimo, abuela de las niñas, reveló que una de ellas fue dejada al cuidado de una niñera y se mostró triste al creer que su destino era un viaje a Disney.