A través de las redes sociales se ha difundido una supuesta publicación de Cazzu, la cantante argentina y ex pareja de Christian Nodal, en la que aparentemente atacaría a Ángela Aguilar, actual esposa del mexicano. Este post, que no está disponible en el perfil de la cantante, ha causado un gran revuelo entre los internautas.

A pesar de que muchos seguidores de Cazzu no creen en la veracidad de la foto que circula en redes, el contenido del texto ha generado numerosas reacciones. Según la prensa, Cazzu habría respondido a un video de Ángela Aguilar, difundido tras su boda, en el que la mexicana afirmaba: "Yo gané".

La argentina supuestamente le recordó a Aguilar que ella tiene una hija, fruto de su relación con Nodal.

‘’Piba, tú no ‘ganaste’ algo de valor. Me había retirado de las redes, pero al recibir tantos mensajes decidí darte una dosis de realidad para que bajes de tu nube", se lee en la publicación, cuya autenticidad es cuestionada por el uso de palabras no comunes en el habla argentina. Además, el texto agrega: "Yo sí gané una bella beba, agradezco que madures y dejes de enviarme fotos de la boda".

Después de la repercusión mediática por la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, Cazzu rompió su silencio días después de la confirmación de la pareja, publicando un comunicado en redes sociales. En su publicación, acompañada de una adorable imagen de su bebé, Inti Nodal, Cazzu expresó que su prioridad ahora es su hija. Por lo tanto, decidió alejarse de las redes sociales para centrarse en ella misma, su bebé y su trabajo.

En una de sus historias, Cazzu escribió: “Es muy abrumador estar en las noticias de todo el mundo por algo así. Siempre he intentado evitar este lado de la exposición mediática despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y que mi nombre esté en todas partes es una vergüenza inmensa. Pero asumo la responsabilidad de mis decisiones y también de lo que no puedo controlar”.

Continuó diciendo: “Por eso les comparto estas palabras: siento la necesidad de hacerles saber que estoy bien, pasándolo de la mejor manera posible". Recalcó que eligió alejarse un poco de las redes sociales “para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”. Añadió: “La vida no es totalmente bella ni totalmente horrible, ni las personas somos 100% completamente buenas o malas, siempre hay grises y matices. Pero lo importante es respirar y resistir los procesos necesarios con amor y aprender. Gracias por la preocupación de tantos”.

Puede interesarte

Además de este mensaje, Cazzu publicó otra historia con una frase reveladora, señalando de alguna manera el fin de un ciclo: “Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”, acompañado de un emoji de un corazón roto cubierto con una venda.

Recientemente, Cazzu ha mantenido un perfil bajo en las redes sociales, principalmente publicando historias con su hija. Tras su separación de Nodal, ha optado por centrarse en su bebé y prepararse para su regreso a los escenarios. En el pasado, la cantante reveló que no estaba acostumbrada a lidiar con la atención de la prensa: “Es un reto porque no estoy en los medios. Yo solo hago música, y todo lo demás que pasa… Realmente no entiendo muy bien cómo funciona la prensa”. Finalmente, concluyó diciendo que le genera mucho conflicto ver a mucha gente “mintiendo sobre mí”, en una declaración en diciembre de 2022 durante una visita a México.